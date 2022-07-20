Эрдоган назвал почти все северные страны "гнездами террора" Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что почти все северные страны являются «гнездами террора».

Как писал сайт kp.ru, турецкий президент указал на то, что Анкара не сможет согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны не выполнят обещания, которые были ранее даны Анкаре, отметив, что ранее за столом Турция «очень четко» изложила свои требования Хельсинки и Стокгольму.

Эрдоган напомнил, что эти условия заключаются в том, чтобы Швеции и Финляндии «прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках». По его словам, если эти две северные страны не выполнят свои обещания, то Анкара не сможет «смотреть на этот вопрос позитивно».

Выражение «гнездо террора» довольно часто употребляется официальными лицами Турции. Еще в начале 2018 года Эрдоган, обещая начать военную операцию против сирийских городов, контролируемых курдскими ополчением, назвал их «гнездами террора». Позже вице-президент республики Фуат Октай заявил, что Анкара никогда не смирится с «террористическими гнездами» у своих границ.