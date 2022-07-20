В Евросоюзе утвердили седьмой пакет антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпреды стран - членов Европейского союза утвердили седьмой пакет антироссийских ограничительных мер, в который вошел запрет на золото из России. Об этом в среду, 20 июля, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

«На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото», - заявил постпред Литвы.

Пранцкявичюс также сообщил, что новые ограничительные меры касаются экспортного контроля, вводится заморозка активов Сбербанка. Кроме того, в «черный список» попадает более 50 новых физических и юридических лиц, «в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов».

Напомним, в минувший понедельник, 18 июля главы МИД стран-членов Евросоюза обсудили ужесточение ограничений. При этом глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг, прибыв на встречу министров, заявил, что Вена ощущает на себе последствия от антироссийских санкционных ограничений, поскольку Москва является важным торговым партнером, в том числе по вопросу поставок природных ресурсов.