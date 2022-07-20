В результате атак украинских беспилотников-камикадзе на Запорожскую АЭС ранены 11 сотрудников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрации Запорожской области заявили, что в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины были ранены 11 сотрудников Запорожской Атомной электростанции (АЭС), четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

«При атаках на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четыре из них сейчас находятся в тяжелом состоянии», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

Напомним, сегодня, 20 июля, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в среду, 20 июля, сообщил, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую Атомную электростанцию, которая расположена в Энергодаре. ПКак писал сайт kp.ru, по его словам, удар по территории нанесли «три дрона-камикадзе» украинских Вооруженных сил. Как он отметил, предварительно, мощность боезарядов на беспилотниках достигала килограммов в тротиловом эквиваленте.