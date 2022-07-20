В Дании побит температурный рекорд, державшийся с 1941 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жара в Дании побила июльский температурный рекорд, который был установлен в стране 81 год назад, в 1941 году. Как сообщает Метеорологический институт Дании, в среду, 20 июля, на западе полуострова Ютландия столбик термометра показал отметку 35,6 градуса.

Абсолютный рекорд для всей страны ранее был зарегистрирован в августе 1975 года там же, в западной части Ютландии, когда в городе Холстебру столбик термометра поднялась до 36,4 градуса. В целом, в июле самым теплым был 2006 год, когда среднесуточная температура по стране была в районе 19,8 градуса.

Напомним, днем ранее, 19 июля, в Великобритании был зарегистрирован новый абсолютный температурный рекорд. Как писал сайт kp.ru, за несколько дней до этого рекорд был отмечен в испанском городе Вальядолиде, где на землю начали падать птицы из-за аномальной жары. Кроме того, в Испании полыхают пожары, во Франции был введен запрет на фейерверки из-за риска возгораний, а в Португалии объявили режим чрезвычайного положения также из-за жары.