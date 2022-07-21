Российские ПВО в Сирии уничтожили два приближавшихся к Хмеймиму беспилотника

Российские войска ПВО уничтожили два беспилотника, которые пытались атаковать авиабазу РФ в Сирии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два беспилотных летательных аппарата уничтожены при попытке атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии вечером в среду 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской группировки войск.

Сообщается, что беспилотники приблизились к российской авиабазе около 22.10 с северо-восточного направления. Два беспилотных аппарата уничтожены российскими средствами ПВО в двух километрах от авиабазы.

«Пострадавших или материального ущерба нет», - сообщил источник, добавив, что авиабаза Хмеймим продолжает работу в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии по итогам саммита глав государств в «астанинском формате», который прошел в Тегеране 19 июля.

Минобороны России придало новый импульс решению гуманитарных проблем в Сирии после того, как в этой стране побывала межведомственная делегация из России.