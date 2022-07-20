Путин сообщил, что Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии по итогам саммита

Путин рассказал о совместном заявлении глав государств-участников астанинского формата по итогам саммита 19 июля в Тегеране. Фото: REUTERS

Саммит глав России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии, прошедший во вторник 19 июля в Тегеране, был полезным и содержательным. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Президент добавил, что в принятом по итогам саммита совместном заявлении глав государств – участников астанинского формата говорится о дальнейшем укреплении трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в целях нормализации ситуации в Сирии.

«Уверен, что принятые на саммите решения будут способствовать окончательному установлению мира и стабильности как в Сирии, так и в регионе в целом», - резюмировал Путин, напомнив, что следующий саммит астанинского формата предполагается провести в России.

Путин также рассказал о работе России, Ирана и Турции по противодействию международному терроризму в Сирии и заявил, что благодаря этим усилиям хребет международному терроризму в Сирии переломлен.

В то же время Путин отметил, что политика Соединенных Штатов и остального Запада в отношении Сирии деструктивна. По мнению российского лидера, наибольшую обеспокоенность вызывает положение не неподконтрольных Дамаску территориях.