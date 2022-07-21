Боррель сообщил о выделении ЕС еще 500 млн евро на закупки оружия для Украины

Жозеп Борелль заявил о выделении Украине очередного транша на закупку оружия. Фото: REUTERS

Украина получит еще 500 миллионов евро от Евросоюза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду 20 июля.

Боррель написал в Twitter, что это будет уже пятый транш помощи Украине. Решение о его выделении принято на заседании Контактной группы по Украине стран-членов ЕС. Деньги будут направлены на финансирование закупок оружия для Украины, уточнил Жозеп Боррель.

«ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами», — резюмировал глава евродипломатии.

Тем временем НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за контрабанды.

Также сообщалось, что Украина продает западное оружие России по цене лома.

Ранее экс-глава МИД Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ядерное оружие.