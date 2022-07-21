Российская армия начала применять на Украине усиленные барражирующие боеприпасы «Ланцет»

Российская армия начала применять в ходе спецоперации на Украине усиленные барражирующие боеприпасы "Ланцет". Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российские военные начали использовать усиленные барражирующие боеприпасы «Ланцет» в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

Сообщается, что «Ланцеты», которые применяются в ходе спецоперации для поражения прячущихся в лесопосадках, домах или укреплениях открытого типа украинских военных, отличаются от базовой версии беспилотника – у них больше продолжительность полета и увеличена масса боевой части.

«Для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники "Ланцет" имеет функцию предконтактного подрыва – осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь», - сообщил источник агентству.

О том, как защищает небо барражирующий боеприпас «Ланцет», одна из последних разработок «Ростеха», читайте здесь на kp.ru.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.