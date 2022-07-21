Военная спецоперация на Украине 21 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2022 года.

Сотрудники Росгвардии задержали пособников Вооруженных сил Украины в Харьковской и Запорожской областях. Дома у задержанных изъяли гранаты, охотничьи ружья, патроны и боеприпасы для гранатометов.

Военно-морской флот России нанес удар по пункту временной дислокации украинской 35-й бригады морской пехоты в Одесской области. В нем велась подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины. Удар по пункту временной дислокации нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что иностранные наемники стягиваются к Соледару и Артемовску, чтобы обучать солдат ВСУ. По его словам, в этих населенных пунктах стали замечать большое количество англоязычных людей.

Глава Белгородской области сообщил, что один человек погиб из-за обстрела со стороны Украины сел Журавлевка и Нехотеевка.

В администрации Запорожской области заявили, что в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины были ранены 11 сотрудников Запорожской Атомной электростанции (АЭС), четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Среди учебных материалов сержанта морской пехоты ВСУ найдено пособие украинских националистов «Хитрости ведения боя в городе», которое учит отвечать на насилие еще большим насилием.

Боевые действия на Украине в настоящее время находятся на решающей стадии, и Запад продолжит предоставлять Киеву военную поддержку, заявил глава минобороны США Ллойд Остин.

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского - Елена - при выступлении в американском конгрессе призвала Соединенные Штаты помочь Украине средствами противовоздушной обороны.

США с союзниками обязались предоставить Украине свыше 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них переданы уже 12, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в среду, 20 июля, заявил, что украинские военные практически полностью покинули Северск.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

21:42 Главное из заявления начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева:

- Всего саперами России с начала спецоперации проверено более 4,7 тыс. га территории Донбасса, обезврежено 102 695 взрывоопасных предметов;

-Украинские военные в российской форме демонстративно занимаются разбоем в Славянске, осуществляя при этом видеосъемку;

- ВСУ оборудовали огневые и снайперские позиции в домах города Краматорска в ДНР, а во дворах разместили РСЗО.

19:25 Сотрудники российских спецслужб задержали в Херсоне членов агентурной боевой группы, которая по заданию СБУ должна была совершить серию терактов на объектах социальной инфраструктуры, сообщил источник в спецслужбах РФ.

18:02 Минстрой РФ определил те объекты, которые нужно снести в Мариуполе, и уточнил сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов. Как заявил глава ведомства Ирек Файзуллин, необходимо к октябрю 2022 года запустить воду, газ и электроэнергию в жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

16:14 Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров и быть готовым "никогда не угрожать России"

15:31 Переговоры по украинскому зерну ведутся в видеоформате, стороны конструктивно подходят к переговорам, даты очной встречи пока нет — замглавы МИД РФ

14:48 Медведев заявил, что украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, "но и подальше"

14:36 Все задачи СВО будут доведены до конца, чтобы в Донбассе было "спокойно, мирно и комфортно" — Медведев на встрече с беженцами

14:16 Британия намерена направить Украине новую партию оружия в ближайшее время

14:00 Шойгу вручил медали Героя России военнослужащим, проявившим героизм в ходе спецоперации.

13:21 Великобритания в ближайшие недели отправит Украине 50 тыс. артиллерийских снарядов и сотни единиц противотанкового оружия, сообщает глава МО.

12:15 Из брифинга Минобороны РФ:

- Истребительная авиация ВКС России в районе Краматорска сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины;

- ВС РФ уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и батарею самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" ВСУ в Харьковской области;

- Более 320 националистов уничтожены ударом ВС РФ 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Николаеве;

- Средства ПВО РФ сбили вертолет Ми-8 Украины в Николаевской области, а также пять БЛА в Харьковской области и ДНР;

- Военнослужащие 100-й бригады теробороны в Луцке в полном составе отказались участвовать в боевых действиях;

- ВС РФ перехватили восемь украинских снарядов РСЗО "Урган" в Херсонской и Харьковской областях.

12:12 Мобилизованные в ряды войск Украины отказываются ехать в Донбасс из-за значительных потерь украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.

12:10 ВКС России нанесли удар по центру отдыха «Империя» в Одесской области 16 июля, ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 наёмников, сообщает Минобороны РФ.

11:54 Москва обратилась к МАГАТЭ по поводу атак украинских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества, заявили в МИД

11:38 Москва убеждена, что в скором времени и ДНР будет очищена союзными силами от неонацистов, заявила Мария Захарова.

10:33 Я не поддерживаю прямое участие британских войск в конфликте на Украине — глава МИД Великобритании Трасс

09:23 Посол КНР в США заявил, что Китай выступает за немедленное перемирие на Украине

08:30 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президенту США Джо Байдену, чтобы удержать власть, необходимо продолжение кризиса на Украине.

01:36 СМИ: Коломойского, Рабиновича и Корбана могут лишить украинского гражданства

20 июля:

23:55 Торговая организация Южной Америки МЕРКОСУР отказалась вести диалог с Зеленским

23:11 ЕС выделил еще 500 млн евро на закупки оружия Украине, сообщил Боррель

22:20 Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта - "Одесса", "Южный" и "Черноморск", об этом сообщил член украинской делегации на переговорах по «зерновому вопросу» Рустем Умеров

21:43 В Минобороны России сообщили, что 18 июля ВСУ совершили атаку при помощи двух дронов-камикадзе