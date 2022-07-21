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Политика21 июля 2022 5:31

Politico: в конгрессе США пригрозили Блинкену признать Россию "спонсором терроризма"

Спикер палаты представителей Пелоси предложила Госдепу сделать это самостоятельно
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси

Фото: REUTERS

В политических кругах Соединенных Штатах вновь зазвучали призывы признать Россию "спонсором терроризма". На этот раз "отличилась" спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

Как пишет издание Politico, Пелоси пригрозила госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдеп не признает Москву "спонсором терроризма", то это сделает Конгресс США.

Как ранее писал сайт kp.ru, республиканцы из американского Конгресса предложили ввести самые жесткие санкции против России, Ирана и Китая. Работу над новым списком ограничения для этих государств и докладом "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам" политики вели более полутора лет.

В числе прочих тезисов авторы доклада предложили признать Российскую Федерация страной, которая "спонсирует терроризм" и ввести наиболее жесткие санкции против государства. По словам республиканцев, такие санкции никогда не предлагались ранее американским законодательным органом.