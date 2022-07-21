Молодежь Польши вышла на акцию протеста из-за флагов Украины

Польская молодежь вышла на акцию протеста из-за флагов Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская молодежь устроила акцию протеста из-за флагов Украины во Вроцлаве. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.

Как уточняет издание, митинг был организовал членами партии «Конфедерация польской короны». Причиной стали украинские флаги, размещенные в общественном транспорте.

- Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству, — заявили участники акции.

Также они предложили разместить в общественном транспорте флаги Польши.

К протестующим вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер. Мужчина рассказал, что это именно он решил разместить флаги Украины в транспорте после консультации с мэром. Балавейдер добавил, что сейчас есть «только две стороны: либо за Россию, либо за Украину». Он также признался, что у него в кабинете висит украинский флаг.

Ранее власти Польши приняли решение прекратить выплачивать пособия беженцам из Украины. С начала спецоперации России в Польшу прибыло 4,3 миллиона украинцев. 1,5 миллиона из них остались в стране. После этого Варшава запустила программы поддержки беженцев. В частности, в нескольких городах страны проезд на общественном транспорте для украинцев был бесплатным, а польским семьям, приютившим беженцев, платили 40 злотых (около девяти долларов) в сутки на человека. Последняя программа поддержки изначально действовала 60 дней, но была продлена еще на столько же дней. С 1 июля она закончилось. Польские власти рассчитывают, что после отмены пособий беженцы устроятся на работу. В МВД страны полагают, что большинство украинцев могут адаптировать и самостоятельно зарабатывать деньги.