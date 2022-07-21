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Политика21 июля 2022 6:41

Володин назвал главную цель Байдена на Украине

Володин заявил, что Байдену нужен конфликт на Украине для удержания власти
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил мнение, что главная цель президента США Джозефа Байдена на Украине – продолжение конфликта для удержания собственной власти. Соответствующее заявление спикер нижней палаты российского парламента сделал в четверг, 21 июля 2022 года.

"Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик аргументировал такую позицию крупными проблемами внутри Соединенных Штатов, в том числе рекордной инфляцией.

Конфликт на Украине, идеологом которого стал американский лидер, призван отвлечь внимание от ситуации в США перед промежуточными выборами в Конгресс, уверен Володин.

Они для Байдена очень важны, так как при поражении демократов высока вероятность объявления импичмента, констатировал председатель Госдумы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране не реагируют достаточно быстро на падение стоимости нефти. Он также добавил, что с ростом цен на нефть быстро поднялась и стоимость бензина на заправках, а также связал ситуацию с российской спецоперацией на Украине.