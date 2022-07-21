Премьер Италии Драги объявил об отставке

Марио Драги Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Марио Драги вновь объявил об отставке. Соответствующее заявление глава итальянского правительства сделал в обращении к кабмину в четверг, 21 июля 2022 года.

По его словам, он отправится на еще одну встречу с президентом государства, чтобы "сообщить о своих намерениях".

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 14 июля, Марио Драги заявил, что покинет пост премьера. Однако президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку.

Позднее верхняя палата парламента Италии выразила доверие премьер-министру Марио Драги, голоса “за” отдали 95 сенаторов из 315, против - 38. От участия в голосовании отказались три крупных партии - Движение “5 звезд”, “Вперед, Италия” и “Лига”.

Напомним, Марио Драги возглавил правительство Италии в феврале прошлого года. Президент Италии поручил ему сформировать новый кабинет министров после отставки Джузеппе Конте во время правительственного кризиса.