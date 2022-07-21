Медведев заявил, что европейцы будут "люто мерзнуть" в своих домах

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что жители Европы этой зимой будут "люто мерзнуть" в своих домах. Соответствующее заявление политик сделал в четверг, 21 июля 2022 года.

"Обычные европейцы будут люто мёрзнуть в своих домах этой зимой", - написал Медведев в своем телеграм-канале, добавив, что Москва в этом не виновата.

Как ранее писал сайт kp.ru, согласно результатам последних опросов, проведенным в Германии, последствия антироссийских санкций почувствовали на себе почти все жители этой страны – более 90% респондентов заявили, что в последнее время вынуждены ограничивать себя в расходах. А еще каждый второй немец боится замерзнуть зимой, если вопрос с поставками российского газа не будет решен.

Три четверти опрошенных заявили, что повышение цен стало для них тяжелым бременем, ровно половина всех участников опроса рассказали, что их экономическое положение ухудшилось, а 46% респондентов сообщили, что были вынуждены на фоне неблагоприятной финансовой ситуации отказаться от запланированной ранее крупной покупки.