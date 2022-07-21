Президент Италии Маттарелла принял отставку премьера Драги

Марио Драги Фото: REUTERS

Президент Италии Серджо Маттарелла со второго раза принял отставку премьер-министра Марио Драги в четверг, 21 июля 2022 года.

При этом правительство Драги продолжит выполнять свои обязанности. Об этом сообщает канцелярия главы государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, первая попытка Драги покинуть должность премьера попыткой не увенчалась - итальянский лидер не принял отставку.

После этого в итальянском сенате состоялось голосование по вопросу доверия нынешнему руководителю правительства. Поддержку Драги выразили лишь 95 сенаторов из 315, при этом значительная часть из них отказалась участвовать в голосовании.

Напомним, Марио Драги возглавил правительство Италии в феврале прошлого года после отставки Джузеппе Конте. В итоге продолжительность пребывания на посту не достигла и полутора лет.