Средства ПВО России отразили 12 ракет, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

Средства ПВО РФ отразили 12 ракет, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне Фото: Александр КОЦ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что российские средства ПВО отразили 12 ракет, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту в региональной столице.

- Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упало в Днепр, — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Он добавил, что попаданий не было, разрушений так же нет. По словам Стремоусова, удары были нанесены из американской РЗСО HIMARS.

Ранее российские военные и пограничники подавили попытку обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона уточнил, что украинские военные пытались атаковать приграничную территорию Рыльского района Курской области, но тут же получили отпор.

До этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты готовятся взорвать мост через реку Волчья в Днепропетровской области и обвинить в подрыве переправы России и ДНР. Также, по словам Мизинцева, подразделения украинских военнослужащих разместились в здании машиностроительного лицея в Николаеве, а боевики националистического батальона «Кракен» оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов в многоэтажках в Харькове. Кроме того, он добавил, что во дворах жилых домов Харькова размещены реактивные системы залпового огня и бронетехника.