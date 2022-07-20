Российские военные подавили попытку обстрела ВСУ

Российские военные подавили попытку обстрела Украиной приграничной территории Курской области Фото: REUTERS

Российские военные и пограничники подавили попытку обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале в среду, 20 июля 2022 года.

Глава региона уточнил, что украинские военные пытались атаковать приграничную территорию Рыльского района Курской области, но тут же получили отпор.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу дал поручение жестко пресекать обстрелы жилых кварталов освобожденных населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пообещал, что ответ России на обстрелы территории страны со стороны Украины будет жестким. По словам спикера нижней палаты российского парламента, Киев делает все, чтобы войска России не останавливались у границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР

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