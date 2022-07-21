Медведев предрек Украине "исчезновение с карты мира"

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина утратила свой суверенитет с 2014 года, а в дальнейшем может и вовсе "исчезнуть с карты мира". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 21 июля 2022 года.

По словам политика, уже восемь лет Киев находится под прямым управлением Запада, надеясь, что Североатлантический альянс обеспечит безопасности страны.

"В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира", - написал Медведев в своем телеграм-канале, добавив, что Россия в этом не виновата.

Напомним, в том же посте Дмитрий Медведев выразил мнение, что жители Европы грядущей зимой будут "люто мерзнуть" в своих домах.

Как ранее писал сайт kp.ru, еще в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти упустили свой главный шанс на существование Украины как суверенного государства.

"Главный шанс на существование Украины в собственных границах – суверенной и независимой – ими уже упущен. Этот шанс им предоставили в очередной раз в 2014 году и в 2015 году", - подчеркнула Захарова.