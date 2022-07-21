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Общество21 июля 2022 8:59

Шведско-швейцарская ABB объявила об уходе с российского рынка

Компания специализируется в области электротехники и энергетического машиностроения
Виктор БАЖЕНОВ
ABB объявила об уходе с российского рынка

ABB объявила об уходе с российского рынка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения шведско-швейцарская компания АВВ объявила об уходе с рынка России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В заявлении говорится, что компания перестала принимать заказы после начала спецоперации на Украине, но «продолжала выполнять небольшое количество существующих договорных обязательств с местными клиентами». У АВВ есть две производственные площадки в Подмосковье и Липецке.

Напомним, убытки зарубежных одежных сетей, приостановивших работу в России, в случае их полного ухода, по самым скромным оценкам, составят порядка 800 млн долларов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на оценку двух представителей аудиторских компаний, которые занимались изучением этого вопроса по заказу данных сетей. Так только сеть H&M, объявившая о прекращении деятельности в России, списывает около 190 млн долларов, что следует из официального заявления компании. При этом убытки западных компаний окажутся еще больше, если они не смогут распродать товарные остатки и удачно для себя решить вопрос с разрывом действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей.