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Политика21 июля 2022 9:29

Российские войска уничтожили более 600 боевиков при ударе по центру отдыха под Одессой

Из них 120 человек были наемниками
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили более 600 боевиков при ударе по центру отдыха «Империя» под Одессой Фото: кадр из видео

Российские войска уничтожили более 600 боевиков при ударе по центру отдыха «Империя» под Одессой Фото: кадр из видео

Российские войска уничтожили более 600 боевиков во время удара по центру отдыха «Империя» в Одесской области, где дислоцировались националисты, сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников», – сказано на сайте ведомства.

Также российские войска 17 июля нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве: были уничтожены более 320 человек.

Кроме того, Минобороны сообщило, что за минувшиесутки Вооруженные силы России поразили девять пунктов управления, уничтожили шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также поразили батареи РСЗО «Ураган» и самоходных артиллерийских гаубиц «Акация».

Как писал сайт kp.ru, в конце июня российские войска нанесли ракетные удары по учебным центрам с наемниками на Западной Украине.