Российские войска уничтожили более 600 боевиков при ударе по центру отдыха под Одессой

Российские войска уничтожили более 600 боевиков при ударе по центру отдыха «Империя» под Одессой Фото: кадр из видео

Российские войска уничтожили более 600 боевиков во время удара по центру отдыха «Империя» в Одесской области, где дислоцировались националисты, сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников», – сказано на сайте ведомства.

Также российские войска 17 июля нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве: были уничтожены более 320 человек.

Кроме того, Минобороны сообщило, что за минувшиесутки Вооруженные силы России поразили девять пунктов управления, уничтожили шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также поразили батареи РСЗО «Ураган» и самоходных артиллерийских гаубиц «Акация».

Как писал сайт kp.ru, в конце июня российские войска нанесли ракетные удары по учебным центрам с наемниками на Западной Украине.