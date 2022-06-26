Российские войска нанесли ракетные удары по учебным центрам с наемниками на Западной Украине

На всех направлениях союзные войска ЛНР, ДНР и России продолжают теснить украинских националистов и наемников. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить точечные удары по военным объектам на территории Украины. Демилитаризация и денацификация идет согласно плана.

- Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области, - перечислил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По данным генерал-лейтенанта в результате удара полностью утратили боеспособность: 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку на данных полигонах.

- Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана, - отметил Конашенков.

В этом время армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: живая сила и военная техника в 286-ти районах, артиллерийские и минометные подразделения в 62-х районах, в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены десять взводов реактивных систем залпового огня, которые обстреливали районы Донецкой Народной Республики.

- В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 720 националистов, 12 танков и других боевых бронированных машин, 16 специальных автомобилей, - уточнил представитель Минобороны.

Киев продолжает попытки проявить себя в акватории Черного моря наносит удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный. Но заканчиваются они плохо: в результате отражения атаки зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов.

- Жертв среди личного состава гарнизона острова Змеиный и разрушений нет, - говорит Конашенков.

Средствами ПВО России в небе Донбасса уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов, 19 реактивных снарядов системы залпового огня, а в воздушном бою над Зеленодольском сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

На всех направлениях союзные войска ЛНР, ДНР и России продолжают теснить украинских националистов и наемников. Так 25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли Северодонецке, Боровское, Вороново и Сиротино с населением около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145-ти квадратных километров.

- Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской Народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций, - подчеркнул Конашенков.

Итоги спецоперации на вечер 26 июня 2022 г. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу переодел повседневную форму на полевую и проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине.

Глава военного ведомства побывал на командных пунктах российских группировок, которые развернуты на Донбассе и заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях.

Министр интересовался организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.

Шойгу вручил государственные медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

КСТАТИ

На сегодняшних кадрах «ударов по Киеву», что появились в украинских СМИ, можно видеть, что прилеты ракет сопровождаются детонацией боеприпасов и значительными повторными взрывами боекомплектов. Свежие это кадры или монтаж - сложно сказать. Но факт: киевские власти собрали иностранные СМИ за задворки каких-то заброшенных строек - пустующего с 29 апреля многоквартирного жилого дома ЖК «Львовский Квартал», где показали уничтоженные якобы российскими ракетами перекрытия этажей и эвакуацию раненых. Съемки постановочные, так как известно, что Минобороны России наносит удары высокогорными ракетами только по военным объектам. Очередная провокация рассчитана на европейского потребителя?

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

215 - самолетов.

132 - вертолета.

1363 - беспилотных летательных аппаратов.

350 - зенитных ракетных комплексов.

3809 - танков и других боевых бронированных машин.

682 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3012 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3864 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 26 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июня 2022 года (подробности)

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