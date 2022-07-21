Мобилизованные в ВСУ отказываются ехать в Донбасс из-за потерь украинской армии
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Мобилизованные в Вооруженные силы Украины граждане отказываются ехать в Донбасс в связи с большими потерями в рядах украинской армии. Об этом заявляет Министерство обороны России.
«На фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс», – сказано на сайте ведомства.
В Минобороны уточнили, что речь идет в частности о военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны в Луцке Волынской области. По информации МО, они отказались участвовать в боевых действиях.
Как сообщили в ведомстве, командованием ВСУ бригада была разоружена, а зачинщики бойкота арестованы. Сейчас принято решение о переформировании этого соединения, уточнили в Минобороны РФ.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные отказывались выполнять приказы под Изюмом.
Сайт kp.ru писал, как украинцы отказываются воевать в Донбассе.