Мобилизованные в ВСУ отказываются ехать в Донбасс из-за потерь украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мобилизованные в Вооруженные силы Украины граждане отказываются ехать в Донбасс в связи с большими потерями в рядах украинской армии. Об этом заявляет Министерство обороны России.

«На фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс», – сказано на сайте ведомства.

В Минобороны уточнили, что речь идет в частности о военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны в Луцке Волынской области. По информации МО, они отказались участвовать в боевых действиях.

Как сообщили в ведомстве, командованием ВСУ бригада была разоружена, а зачинщики бойкота арестованы. Сейчас принято решение о переформировании этого соединения, уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные отказывались выполнять приказы под Изюмом.

Сайт kp.ru писал, как украинцы отказываются воевать в Донбассе.