В офисе Зеленского заявили о планах изменить ход спецоперации до зимы

На Украине заявили о планах изменить ход спецоперации до зимы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о планах Киева изменить ход спецоперации до зимы.

- Президент (Украины Владимир Зеленский) настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее, — написал он в Telegram.

По словам Ермака, сейчас многое зависит от обучения украинских солдат. Он также пообещал «много сюрпризов».

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны поставят Киеву дальнобойное оружие, то географические задачи специальной военной операции на Украине отодвинутся еще дальше. Лавров отметил, что на фоне поставок западных вооружений Киеву географические задачи специальной военной операции российских войск изменились, поэтому теперь это не только Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР). Российский министр отмети, что географические задачи специальной военной операции будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше по мере того, как западные страны будут поставлять Украине все более дальнобойное оружие, такое как HIMARS.