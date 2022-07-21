Песков прокомментировал предложение Конгресса США признать Россию спонсором терроризма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отношения России и Соединенных Штатов находятся в незавидном положение, так что их уже трудно испортить, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение Конгресса США признать РФ спонсором терроризма.

«Очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой – они и так находятся в незавидном положении», – сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.

Как заявил Песков, Кремль оценивает последствия признания России спонсором терроризма очень негативно.

Напомним, в политических кругах Соединенных Штатах вновь зазвучали призывы признать Россию спонсором терроризма. На этот раз отличилась спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Как пишет издание Politico, она пригрозила госсекретарю США Энтони Блинкену, что если Госдеп не признает Москву спонсором терроризма, то это сделает Конгресс.