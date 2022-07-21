Шойгу наградил героев спецоперации на Украине медалями "Золотая звезда"

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды героям специальной военной операции на Украине. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в числе награжденных глава концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Руководитель оборонного предприятия стал обладателем "Золотой звезды" за создание современных образцов вооружения, военной и спецтехники.

Также звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, замкомандира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и замкомандира взвода старший сержант Мерген Донгак.

Напомним, медаль "Золотая Звезда" учреждена в 1992 году как знак отличия к званию Герой России. Присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Напомним, в конце июня Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.