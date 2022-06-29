Шойгу на встрече подчеркнул, что все награжденные «достойно выполнили свой воинский долг» Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

«Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил звезды Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику Рустаму Сайфуллину и командиру мотострелкового взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову. Также были вручены: орден Мужества, медали «За отвагу», медали «Жукова» и «Суворова». Ранее все военнослужащие были удостоены государственных наград указом президента РФ Владимира Путина», - говорится в сообщении Минобороны России.

Шойгу на встрече подчеркнул, что все награжденные «достойно выполнили свой воинский долг». Министр поблагодарил кавалеров орденов и медалей за службу, пожелал им скорейшего выздоровления и предложил раненым офицерам новые должности в Минобороны России: подполковнику Сайфуллину - должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища, а старшему лейтенанту Цыдыпову - старшего специалиста-эксперта в одном из военных комиссариатов Москвы.

Шойгу наградил раненых во время спецоперации военнослужащих Фото: Министерство обороны РФ

Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, все необходимые меры уже приняты и военнослужащие в ближайшее время смогут вернуться в свои подразделения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Почти 130 официальных делегаций иностранных государств приглашены для участия на Международный военно-технический форум "Армия", который пройдет в Подмосковье. Об этом сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

«Уже 7 государств выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции", - сказал Осадчук.

Начальник главного управления рассказал, что мероприятия форума пройдут с 15 по 21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

Генерал напомнил, что в прошлом году в работе форума приняли участие военные делегации 117 иностранных государств, а общее количество представителей иностранных военных ведомств составило более 500 человек.

Также стало известно, что научно-деловая программа Международного военно-технического форума "Армия-2022" будет включать более 320 мероприятий.

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