H&M не будет проводить распродажу перед уходом с российского рынка Фото: REUTERS

Компания H&M решила не проводить распродажу остатков товаров перед уходом с российского рынка, сообщает ретейлер.

«Физические магазины H&M и H&M Home в России временно откроются для реализации стока. Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», – сказано на сайте H&M.

Как объяснили в компании, шведский производитель одежды уходит из России в связи с ограничениями и «непредсказуемостью будущего» на фоне российской военной спецоперации на Украине. Компания планирует возобновить работу всех магазинов в России на ограниченный промежуток времени, пока остатки товара не будут проданы.

Уточняется, что онлайн-продажу H&M не возобновит, то есть купить одежду от производителя можно будет только в физических магазинах. При этом прием текстильных изделий на переработку в магазинах H&M остановлен.

Как писал сайт kp.ru, компания H&M заявила, что окончательно покидает Россию, назвав причиной «операционные проблемы и непредсказуемость будущего».