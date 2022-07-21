Медведев заявил, что все задачи спецоперации будут доведены до конца

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что все задачи спецоперации на Украине будут доведены до конца для спокойной и мирной жизни в Донбассе. Об этом политик сообщил на встрече с беженцами в Ростовской области.

- Чтобы в Донбассе стало комфортно, мирно и спокойно, Россия доведет до конца все задачи специальной операции, — сказал он.

Медведев также выразил мнение, что силы Вооруженных сил Украины необходимо отодвинуть не только от Донбасса, но и «пошире».

Ранее Медведев заявил, что Москва добьется поставленных при проведении специальной военной операции на Украине целей, несмотря на поставки Киеву оружия из-за границы. Как отметил Медведев, поставляемое Вашингтоном оружие позволяет обогатиться «оружейным ворам», а также приводит к появлению новой военной техники у радикалов, а также террористических группировок. Зампред Совбеза РФ также заявил о возможность создания механизма для расследования поставок американского оружия на Украину. По его словам, это вооружение №будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру».