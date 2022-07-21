Евросоюз снял запрет на поставки в Россию некоторых товаров для авиаотрасли Фото: Сергей ГАПОН

Евросоюз снял запрет на поставки некоторых товаров и услуг для авиационной отрасли в Россию, сообщает Совет ЕС.

Решение связано с «требованиями международных стандартов авиабезопасности Международной организации гражданской авиации» (ICAO), сказано на сайте Совета. Таким образом, техническая поддержка в авиаотрасли будет разрешена в той степени, в какой это необходимо для обеспечения работы ICAO по разработке технических стандартов, уточняется в сообщении.

Кроме того, ЕС скорректировал запрет на транзакции с российскими бюджетными структурами и разрешил вести дела с некоторыми российскими госучреждениями в случае поставок сельскохозяйственной продукции или транспортировки нефти в третьи страны. Это объясняется тем, что ЕС рассчитывает «избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире».

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 21 июля, Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Антироссийские меры включают в себя в частности эмбарго на импорт золота.