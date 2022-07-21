Глава Росприроднадзора поделилась деталями спасения медведя в Красноярском крае: «Язык застрял в банке и опух»

Косолапый хотел полакомиться сгущенкой и попался в настоящую ловушку

В Красноярском крае идет операция по спасению белого медведя, который попался в ловушку – косолапый хотел полакомиться сгущенкой, в итоге банка застряла у него во рту.

В поселок Диксон уже направлена экспедиция по спасению животных. Долгое время вертолет не мог взлететь из-за погодных условий в региональном центре, но наконец-то помощь идет.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поделилась деталями операции по спасению мишки. Помогать ему будут московские ветеринары из-за зоопарка.

Чтобы обезопасить людей от животного, была приготовлена специальная металлическая клетка. После того, как белый медведь будет на время усыплен, его поместят в клетку и там постараются изъять банку из пасти.

- Язык осмотрят врачи, насколько он поврежден, потому что мы понимаем, что произошло — медведь, фактически, внутрь банки засунул язык. Там крышка была полностью не вырезана, язык опух и, соответственно, освобождать надо именно с языка, — поделилась она с Пятым каналом.

Молодой белый медведь утром пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. Животное увидели местные метеорологи. Медведь рычал, но практически из последних сил. Присмотревшись, стало понятно, что у него в пасти застряла металлическая банка из-под сгущенки, пишет ОТР.

Специально для мишки везут большой запас еду, с собой у ветеринаров 50 килограммов рыбы, сообщает Life.