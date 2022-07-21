В США сообщили, что иностранные наемники на Украине теряют боевой дух

Иностранные наемники на Украине теряют боевой дух Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский телеканал NBC сообщил, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины, теряют боевой дух.

- Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия, — рассказал каналу экс-морпех США Рипли Роулигс.

Он добавил, что наемники недовольны и задержками поставок оружия Запада, а также низким уровнем взаимодействия между подразделениями.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что иностранные наемники все чаще отказываются от участия в боевых действиях на Украине из-за многих трудностей, которые делают участие в конфликте самым сложным в их жизни. Среди наемников много людей, которые прошли Афганистан и Ирак, но даже они ошеломлены условиями, в которых им приходится действовать. В частности, они впервые сражаются без поддержки с воздуха. Зачастую их не обеспечивают даже элементарными вещами, включая регулярный паек. Также наемники жалуются на отсутствие порядка в украинских войсках. Им не могут правильно сформировать отряды путем разделения на опытных и неопытных бойцов, а также удачно определить им позиции.