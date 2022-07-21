Захарова заявила, что большинство стран мира не поддерживает санкции против России

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что большинство стран мира не поддерживают антироссийские санкции. Так она прокомментировала слова американских политиков о «полной изоляции» России.

- Да, сателлиты США готовы поддержать любую авантюру Вашингтона. Но если смотреть на вещи трезво, то большинство государств мира не поддерживает антироссийские санкции, — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, сейчас России и ее партнеры по БРИКС являются «привлекательной альтернативой» миропорядку Запада. Она добавила, что попытка США «отменить» Россию провалилась.

Ранее правительство Британии утвердило поправки к санкциям против России. Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года, говорится в заявлении кабмина.

До этого постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс сообщил, что постпреды стран - членов Европейского союза утвердили седьмой пакет антироссийских ограничительных мер, в который вошел запрет на золото из России. Пранцкявичюс также сообщил, что новые ограничительные меры касаются экспортного контроля, вводится заморозка активов Сбербанка. Кроме того, в «черный список» попадает более 50 новых физических и юридических лиц, «в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов».