Минцифры предложило предустанавливать магазин приложений RuStore на выпущенные в России гаджеты Фото: Shutterstock

Министерство цифрового развития России предлагает включить магазин приложений RuStore в список программ для обязательной предустановки на устройства, выпущенные в РФ и странах Евразийского экономического союза.

Согласно проекту постановления, размещенному на портале нормативных правовых актов, RuStore предлагается устанавливать на гаджеты вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist. Как объяснили в Минцифры. «функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist».

Как писал сайт kp.ru, в конце мая 2022 VK совместно с Минцифры РФ запустили бету-версию российского магазина приложений RuStore, которая доступна для пользователей мобильных устройств на платформе Android. В ней уже доступны свыше 100 приложений, в том числе популярные сервисы, социальные сети, приложения мобильных операторов, банков и маркетплейсов, а также игры. Кроме того, для некоторых разработчиков был открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore.