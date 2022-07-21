Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 июля 2022 14:42

Лавров заявил о развитии сотрудничества России и Венгрии, несмотря на санкции

В прошлом году страны достигли роста товарооборота более чем на 25%, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров заявил о развитии сотрудничества России и Венгрии, несмотря на санкции

Лавров заявил о развитии сотрудничества России и Венгрии, несмотря на санкции

Фото: REUTERS

Взаимодействие России и Венгрии развивается, несмотря на санкционное давление на Москву со стороны Евросоюза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается. В прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, и достичь роста более чем на 25% нашего товарооборота», – сказал дипломат на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Как отметил Лавров, Москва и Будапешт настроены на реализацию совместных проектов в сфере энергетики и транспорта. Министр заявил, что считает визит своего венгерского коллеги в Россию своевременным, поскольку сторонам нужно продолжить обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Как писал сайт kp.ru, в ходе визита в Москву глава МИД Венгрии попросил Россию нарастить поставки газа в страну. Обеспечение поставками российского газа является приоритетной задачей Будапешта, отметил министр.