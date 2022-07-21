Лавров заявил о развитии сотрудничества России и Венгрии, несмотря на санкции Фото: REUTERS

Взаимодействие России и Венгрии развивается, несмотря на санкционное давление на Москву со стороны Евросоюза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление на Россию, наше взаимодействие продолжается. В прошлом году нам удалось преодолеть спад, вызванный пандемией, и достичь роста более чем на 25% нашего товарооборота», – сказал дипломат на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Как отметил Лавров, Москва и Будапешт настроены на реализацию совместных проектов в сфере энергетики и транспорта. Министр заявил, что считает визит своего венгерского коллеги в Россию своевременным, поскольку сторонам нужно продолжить обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Как писал сайт kp.ru, в ходе визита в Москву глава МИД Венгрии попросил Россию нарастить поставки газа в страну. Обеспечение поставками российского газа является приоритетной задачей Будапешта, отметил министр.