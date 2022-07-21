Глава Чувашии посетил технопарк универсальных педагогических компетенций

В ходе посещения ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Глава Чувашской Республики Олег Николаев ознакомился с технопарком универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России». Это современное лабораторно-насыщенное учебное пространство для педагогического проектирования и коллаборации студентов в целях приобретения ими опыта междисциплинарного и метапредметного конструирования.

Как рассказал и.о. ректора вуза Владимир Иванов, на создание технопарка в 2021 году было направлено 155 млн руб. Создан универсальный педагогический IT-кластер с лабораториями «Создание робототехнических систем», «Альтернативная энергетика», «IT и разработка виртуальной и дополненной реальности» и многое другое.

Важными задачами создания и развития технопарка являются формирование системы непрерывного педагогического образования, определение единых стандартов подготовки учителя, в том числе в сфере воспитательной работы, организация взаимодействия педколледжей и педвузов.

Также в рамках реализации проекта по созданию технопарка ЧГПУ им. И.Я. Яковлева заключен договор о сотрудничестве с Российским обществом «Знание». В вузе открыт региональный центр общества. Таким образом, на базе университета проводятся лекции, мастер-классы, семинары и другие виды образовательно-просветительских мероприятий с приглашением федеральных экспертов. Принимать участие в этих мероприятиях по предварительной регистрации могут все желающие города Чебоксары и Чувашии.