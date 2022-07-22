Постпред при ОБСЕ Лукашевич назвал цель уничтожения Россией западного оружия на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ заявил, что поставленное на Украину западное оружие будет уничтожаться, чтобы его не применяли для обстрела жилых кварталов. Фото: REUTERS

Россия намерена уничтожать все ввозимые на Украину западные вооружения. Об этом в четверг 21 июля заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич напомнил, что страны НАТО продолжают поставки оружия на Украину и заявил, что Россия будет внимательно отслеживать различные схемы этих поставок. Постоянный представитель привел в пример информацию в СМИ о решении направить в Эстонию американские РСЗО HIMARS и допустил, что эти установки могут оказаться в конечном итоге на Украине.

Уничтожение западного оружия необходимо, чтобы не допустить его использования против мирных жителей, объяснил Александр Лукашевич, добавив, что на уровне руководства российского Минобороны уже отданы соответствующие указания.

«Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов», - цитирует РИА Новости выступление Лукашевича во время совещания постоянного совета ОБСЕ.

Ранее министр обороны Украины предложил Западу тестировать новое оружие на территории своей страны. Алексей Резников заявил, что Польша уже провела испытания артиллерийской системы на территории Украины.