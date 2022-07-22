Минобороны РФ заявило, что украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске

Михаил Мизинцев рассказал об очередной готовящейся Киевом провокации. Фото: Минобороны России.

В Славянске украинские военные грабили дома мирных жителей, переодевшись в российскую форму. Об этом заявили в Минобороны Российской Федерации. По информации МО, это происходило в рамках подготовки очередной информационной провокации, в ходе которой украинская сторона планирует обвинить российских военных в мародерстве.

«Военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки «актов мародерства», якобы, совершенных российскими Вооруженными Силами», - сообщил в четверг 21 июля руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Мизинцев предупредил, что информация о якобы мародерствующих российских военных, которую Киев может распространить в СМИ, является фейком.

Напомним, подобные карательные акции и провокации проводились украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны на регулярной основе. Бандеровцы переодевались в советскую форму и под видом партизан грабили, насиловали и расчленяли мирных граждан. После этого гитлеровцы заявляли, что население подверглось нападению коммунистов.

Ранее сообщалось, что СБУ и украинским националистическим формированиям поручено провести карательные рейды по выявлению пророссийски настроенных и недовольных политикой киевского режима жителей Николаева.