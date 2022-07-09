Украинские власти приказали СБУ провести карательные рейды в Николаеве

СБУ и нацбаты проведут карательные рейды в Николаеве по выявлению пророссийски настроенных людей. Фото: REUTERS

СБУ и украинские националистические формирования проведут карательные рейды в Николаеве. В ходе рейдов будут выявлять пророссийски настроенных жителей города и тех, кто просто недоволен политикой киевского режима. Об этом в пятницу 8 июля сообщили в Минобороны России.

Сообщается, что в город уже прибыли сотрудники СБУ и боевики, прошедшие специальную подготовку по проведению карательных акций.

«Из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона «Цунами», специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения», - сообщил начальник Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Мизинцев уточнил, что приказ провести карательные рейды отдан киевскими властями по указанию кураторов с Запада.

В то же время в Министерстве обороны России сообщили о начале детального расследования преступлений властей Украины в отношении граждан республики. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, факты глумления киевского режима над украинцами доказаны.

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