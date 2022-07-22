Французский экономист считает, что ЕС повторяет ошибку Наполеона 1806 года

Эксперт предостерег ЕС от повторения ошибки Наполеона. Фото: REUTERS

Экономические санкции, введенные Европой против России, могут оказать на ЕС столь же разрушительное воздействие, как оказала континентальная блокада Англии на Францию, которая ее и установила. Об этом заявил французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.

Экономист заявил, что Наполеон в 1806 году совершил ошибку, отрезав британскую империю от европейских рынков и предостерег Евросоюз от повторения этой ошибки.

«Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены», - сказал эксперт в интервью изданию Le Figaro.

Экономист напомнил, что именно после блокады Англии Франция сдала позиции морской державы, а Великобритания, напротив, наладила торговые связи с США.

Ранее эксперт Танкаев рассказал, к чему могут привести в Великобритании дополнительные антироссийские санкции: кольца и браслеты подорожают, а промышленность рухнет.

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