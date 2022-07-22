Британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом оказания гумпомощи украинским детям

Британские педофилы приезжали в Польшу, заявляя, что хотят оказать помощь украинским беженцам. Фото: REUTERS

Британские педофилы под предлогом оказания гуманитарной помощи украинским беженцам приезжают в Польшу. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

Сообщается, что не менее десяти человек, ранее судимые за сексуальные преступления против несовершеннолетних, приезжали в Польшу только за первые шесть недель с начала российской спецоперации на Украине. Все эти люди предлагали помощь украинским беженцам, среди которых было несколько тысяч детей без сопровождения родителей.

Издание сообщает, что польские власти попросили педофилов покинуть страну, а власти Британии начали работу по предотвращению поездок педофилов в места скопления несовершеннолетних украинских беженцев.

Ранее издание NRK сообщило, что украинские беженцы в Норвегии подумывают о проституции ради выживания. Пособия были утверждены в 2016 году, но с тех пор цены сильно выросли.

Тем временем посол Украины Мельник обвинил Германию в отсутствии гостеприимства к украинским беженцам и призвал немецких властей задуматься, почему беженцы не хотят оставаться в Германии.