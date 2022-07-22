Поляки жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией

В Польше жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители польского города Бранево пожаловались на потерю денег из-за закрытия границы с Россией. Об этом сообщает издание Balkan Insight.

Отмечается, что приграничный населенный пункт играл важную роль в транзите угля из России. Глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко пожаловался, что ему пришлось снизить зарплату сотрудникам на 30%.

- Терминалы, разгружающие российский уголь, давали стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Россияне ездили за покупками в Бранево, а поляки ездили в Калининград за дешевым бензином, — говорится в статье.

Больше всех текущей ситуацией возмущены местные бизнесмены. Как утверждается в публикации, россияне тратили большие деньги в городе.

Ранее польская молодежь устроила акцию протеста из-за флагов Украины во Вроцлаве. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska. Как уточняет издание, митинг был организовал членами партии «Конфедерация польской короны». Причиной стали украинские флаги, размещенные в общественном транспорте. Также они предложили разместить в общественном транспорте флаги Польши. К протестующим вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер. Мужчина рассказал, что это именно он решил разместить флаги Украины в транспорте после консультации с мэром. Балавейдер добавил, что сейчас есть «только две стороны: либо за Россию, либо за Украину». Он также признался, что у него в кабинете висит украинский флаг.