Российские боевые машины «Терминатор» показали высокую эффективность в ходе спецоперации

БМПТ «Терминатор» Фото: ТАСС

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Техника применяется как в городских условиях, так и в полевых.

- Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, машины хорошо защищены, а также могут вести огонь по четырем-пяти целям одновременно.

Напомним, многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота РФ применяют во время военной операции на Украине сверхзвуковые ракеты Х-31. Отмечалось, что авиаракеты уже показали высокую эффективность применения по различным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее возможности современного многоцелевого истребителя Су-30СМ. Боевой самолет способен наносить удары по целям, расположенным в воде, на земле или в воздухе в любое время суток. При этом истребитель может атаковать цели даже при самых сложных погодных условиях.