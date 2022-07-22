Видео работы дрона-камикадзе «Ланцет» на Херсонском направлении показал военкор «КП» Александр Коц Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц показал видео работы дрона-камикадзе «Ланцет» на Херсонском направлении в рамках специальной военной операции на Украине.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Вооруженные силы Российской Федерации стали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» в рамках специальной военной операции на Украине. Как сообщал РИА Новости со ссылкой информированный источник, дроны-камикадзе используются для уничтожения легкобронированной техники украинских войск, а также пехоты.

Отмечалось, что модернизированная версия «Ланцетов» отличается увеличенной продолжительностью полета в один час, а также данные дрон-камикадзе получили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.

«Ланцет», разработанной компанией ZALA AERO концерна «Калашников», способен находиться в воздухе продолжительное время, при этом самостоятельно выискивая цель, а при ее обнаружении дрон-камикадзе пикирует и взрывается над ней.