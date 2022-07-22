Власти Запорожья заявили, что Зеленский готовит региону судьбу хуже, чем у Мариуполя

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил уверенность, что украинский лидер Владимир Зеленский готов региону судьбу хуже, чем у Мариуполя.

По его словам, власти Британии дали приказ Украине не выводить войска из Запорожья(региональной столицы), а также вести бои в городе, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре.

- Зеленский готовит Запорожью судьбу еще худшую, чем была у Мариуполя, — цитирует Рогова РИА Новости.

Ранее в администрации Запорожской области заявили, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую Атомную электростанцию (АЭС), расположенную в Энергодаре, уточнив, что обстрел все еще продолжается. Там уточнили, что данный удар был нанесен по территории станции, однако с самой атомной электростанцией «все хорошо». Член главного совета ВГА Рогов региона заявил, что «три дрона-камикадзе» украинских военнослужащих нанесли удар по территории, уточнив, что предварительно, мощность боезарядов на беспилотниках достигала килограммов в тротиловом эквиваленте.