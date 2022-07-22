Российские войска уничтожили до 300 боевиков нацформирования «Черная сотня» в Краматорске Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня» в Краматорске. Были ликвидированы до 300 боевиков.

«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы Краматорска. Ликвидировано до 300 националистов», – рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские войска уничтожили более 40 единиц специальной военной техники.

Как писал сайт kp.ru, 16 июля Вооруженные силы РФ уничтожили более 600 боевиков во время удара по центру отдыха «Империя» в Одесской области, где дислоцировались националисты. Также российские войска 17 июля нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве: были уничтожены более 320 человек.