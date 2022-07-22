Депутат Госдумы Бурлаков предложил ввести ответственность для владельцев сбежавших диких животных Фото: кадр из видео

Ответственность за действия сбежавших диких животных необходимо ввести на законодательном уровне, считает депутат Государственной думы Сергей Бурлаков.

Страшная ситуация произошла в Подмосковье. Каждый, кто заводит дикое животное, должен нести ответственность за каждый шаг этого питомца. Тем более, когда речь идет о частном зоопарке. Нужно на законодательном уровне рассмотреть эту ситуацию и ввести серьезную ответственность за побег диких зверей вплоть до административного ареста», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, маленький ребенок попал в больницу после нападения обезьяны в деревне Терпигорьево рядом с Мытищами Московской области. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, семья ребенка прибыла из Харькова. Она также уточнила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке.

Как писал сайт kp.ru, после нападения обезьяны на девочку в Мытищах было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.