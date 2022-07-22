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Общество22 июля 2022 10:38

Депутат Госдумы Бурлаков предложил ввести ответственность для владельцев сбежавших диких животных

По мнению парламентария, должен быть предусмотрен административный арест
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Депутат Госдумы Бурлаков предложил ввести ответственность для владельцев сбежавших диких животных Фото: кадр из видео

Депутат Госдумы Бурлаков предложил ввести ответственность для владельцев сбежавших диких животных Фото: кадр из видео

Ответственность за действия сбежавших диких животных необходимо ввести на законодательном уровне, считает депутат Государственной думы Сергей Бурлаков.

Страшная ситуация произошла в Подмосковье. Каждый, кто заводит дикое животное, должен нести ответственность за каждый шаг этого питомца. Тем более, когда речь идет о частном зоопарке. Нужно на законодательном уровне рассмотреть эту ситуацию и ввести серьезную ответственность за побег диких зверей вплоть до административного ареста», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Напомним, маленький ребенок попал в больницу после нападения обезьяны в деревне Терпигорьево рядом с Мытищами Московской области. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, семья ребенка прибыла из Харькова. Она также уточнила, что обезьяна содержалась в частном зоопарке.

Как писал сайт kp.ru, после нападения обезьяны на девочку в Мытищах было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.