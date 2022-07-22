Суд отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Федотова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 12 июля в отношении Федотова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа 2022 года», - приводит ТАСС заявление Тверского суда Москвы, сделанное в пятницу, 22 июля.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы поместил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого также обвиняют в мошенничестве. Как писал сайт kp.ru, Владимир Мау будет находиться под домашним арестом в своей квартире в Москве до 7 августа. Ректор вменяется нанесение ущерба в 21 миллион рублей путем фиктивного трудоустройства сотрудников в РАНХиГС. Он отверг обвинения.