Суд отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого обвиняют в мошенничестве, поместили под домашний арест. Такое решение вынес в четверг 30 июня Тверской суд Москвы.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мау меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», - цитирует постановление, вынесенное судьей Ксенией Пановой, ТАСС.

Сообщается, что Владимир Мау будет находиться под домашним арестом до 7 августа в своей квартире в Москве. Ректор, которому вменяется нанесение ущерба в 21 миллион рублей путем фиктивного трудоустройства сотрудников в в РАНХиГС, отверг обвинения.

Ранее сообщалось, что, ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денег вуза. У ректора и некоторых других сотрудников прошли обыски.

Напомним, дело Мау связано с историей мошенничества, которая берет свое начало в 2019 году. Тогда, будучи замминстра просвещения, Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств по госконтракту на проект «Учитель будущего» в сумме 150 миллионов рублей. Однако при проверке были выявлены признаки фальсификации отчетных документов.

Ракова пыталась скрыться от следствия, она не явилась на допрос, не пришла на работу и не отвечала на звонки.

Министерство внутренних дел РФ установило, что в рамках одного из эпизодов в деле бывшего замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, в Институте общественных наук РАНХиГС были фиктивно трудоустроены 12 человек.