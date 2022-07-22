Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина.

Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.

Кроме того, договор предусматривает, что разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, поскольку это требует много времени. Корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.

Согласно документу, военное сопровождение судов с продовольствием не предполагается – боевым кораблям, самолетам и беспилотникам будет запрещено приближаться к ним на оговоренное расстояние. В то же время инспекторы под контролем координационного центра будут досматривать корабли, направляющиеся в порты. За погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и министр обороны России Сергей Шойгу подписали меморандум о содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.