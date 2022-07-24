Российские военные уничтожили 70% личного состава двух украинских батальонов

Российские военные уничтожили свыше 70% от численности двух украинских батальонов Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 70% личного состава 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 24 июля 2022 года.

Удары нанесены по позициям указанных батальонов в районе населенного пункта Верхнекаменское, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

Как ранее писал сайт kp.ru, военно-морской флот РФ уничтожил высокоточными ракетами большой дальности военный кораблю Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад американских ракет Harpoon в порту Одессы.

Напомним, днем ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили до 200 украинских солдат в Днепропетровской области. Удары нанесены по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ высокоточным оружием ВКС России.