Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 июля 2022 11:29

Российские военные уничтожили 70% личного состава двух украинских батальонов

ВСУ понесли большие потери в районе села Верхнекаменское
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские военные уничтожили свыше 70% от численности двух украинских батальонов

Российские военные уничтожили свыше 70% от численности двух украинских батальонов

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 70% личного состава 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 24 июля 2022 года.

Удары нанесены по позициям указанных батальонов в районе населенного пункта Верхнекаменское, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

Как ранее писал сайт kp.ru, военно-морской флот РФ уничтожил высокоточными ракетами большой дальности военный кораблю Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад американских ракет Harpoon в порту Одессы.

Напомним, днем ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили до 200 украинских солдат в Днепропетровской области. Удары нанесены по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ высокоточным оружием ВКС России.